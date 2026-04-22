【その他の画像・動画等を元記事で観る】TOKYO MX ほかにて放送中のTVアニメ『神の雫』のノンテロップオープニング映像、エンディング映像がアニメ公式SNSにて公開された。オープニングテーマはHOKUTOの「hate you? love you?」、エンディングテーマは内田真礼の「カミノシズク」を起用している。またアニメ公式Xにて、亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入りアフレコ台本が合計3名に当たるキャンペーンを開催中。締切は5月10日