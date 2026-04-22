２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、直美（上坂樹里）に近寄ってきた小日向中尉（藤原季節）について、ネットの心配が的中した。この日の「風、薫る」では、直美が街を歩いていると、和服姿の小日向を発見。小日向は女性と一緒で「欣二」などと呼ばれており、服も住まいもあてがってもらっているといい「オレ、春代さんがいないと生きていけない」などとイチャイチャ。「金になりそうな話がある」などと