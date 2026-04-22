サッポロホールディングスは３日続落。一時６％超安まで下落した。２１日取引終了後、米クラフトビール子会社ストーン・ブリューイングが保有するストーンブランドに関する知的財産権とホスピタリティー事業に関連する資産などを譲渡すると発表した。サッポロブランドを中心としたビール事業へ経営資源を集中させるため。あわせて米国事業の生産体制を見直し、サッポロブランド製品の