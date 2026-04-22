絶対に起きないはずの事故が起きた。大分県の陸上自衛隊日出生台（ひじゅうだい）演習場で２１日午前８時４０分ごろ、陸自最新鋭の戦車「１０式戦車」の実弾射撃訓練をしていた際、戦車の砲塔内で弾薬が暴発した。搭乗していた隊員４人のうち３人が死亡し、残る１人も重傷を負った。小泉進次郎防衛相は事故後、国会内で「詳細な事実関係や原因は現在確認中。極めて残念。原因究明、安全管理の徹底に努める」と述べた。陸自ト