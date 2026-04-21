YouTuberのヒカル（34）が自身のYouTube動画で、タモリ（80）について「全く面白くない」とコメント。ネット上で波紋が広がっている。問題となっているのは、4月20日に公開された動画。カジサックことキングコングの梶原雄太（45）と実業家の桑田龍征氏（40）をゲストに迎えたヒカルは、「俺、ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くない」と切り出すと、「爆発的な爆笑を生むタイプじゃないイメージがあって」