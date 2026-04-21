〈36歳で再婚→38歳で父親に…「蘭さんに声もかけられなかった」水谷豊が明かす、愛娘・趣里の名前に込めた意味〉から続くドラマ『相棒』での共演中、水谷豊と及川光博の“不仲説”は繰り返し報じられた。しかし2人の関係は、噂とは正反対だったと水谷は語る。【写真】「前の結婚式と同じ服は着ないで」と言われた…結婚37年目になる水谷豊＆伊藤蘭の2ショットを見る「芝居は、仲が悪くなるとできない」と断言する水谷が初めて明