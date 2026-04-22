松竹芸能が20日に公式サイトを更新し、10日に26歳で急逝したお笑いコンビ「共犯者」の洋平(本名・鈴木洋平)さんの遺族のコメントを公開した。 【写真】“兄が染めた”金髪舞台で気合の表情を見せる「共犯者」の洋平さん（右）と国京 洋平さんは芸歴6年目のお笑い芸人で、金髪リーゼントという特徴的な髪形がトレードマークだった。相方の国京(くにきょう)とともに、2025年の「M-1グランプリ」では準々決