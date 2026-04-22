兵庫の小牧太騎手＝兵庫騎手会＝は４月２２日の園田競馬９Ｒ（サラ系４歳上Ｃ１、ダート１７００メートル）でアイファーキャップ（牡５歳、園田・雑賀伸一郎厩舎所属、父アポロケンタッキー）に騎乗して１着となり、１９８５年１０月にデビューして以来、１万６８９３戦目で地方通算３８００勝（ＪＲＡ在籍時に挙げた６４勝も含む）を達成した。前日に騎乗停止処分を受けたこともあり「まだまだ未熟者です。これからもファンの