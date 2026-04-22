埼玉県吉川市の路上で58歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。【映像】現場の様子きのう午後7時半すぎ、吉川市上内川の路上で「男性が倒れている」と通行人から119番通報がありました。警察によりますと、会社員の小島政浩（こじま・まさひろ）さん（58）が、頭から血を流した状態で倒れているのが見つかり、意識不明の重体で病院に搬送