劇作家で演出家、音楽家のケラリーノ・サンドロヴィッチが22日、Xを更新。政府が殺傷能力のある武器輸出を解禁した件をめぐり、高市早苗政権に対し「一線を超えた」などと私見を述べた。ケラリーノは21日午後の更新で、朝日新聞デジタル編成席の公式Xアカウントの、朝日新聞の「政府が武器輸出を全面的に解禁。5類型を撤廃し、殺傷能力ある武器も輸出可能に」などという見出しで報じた記事を添付したポストを引用。「‥‥‥。」と