東京ドームシティの遊具点検中、24歳の女性作業員が座席落下に挟まれ死亡した事故で、当時、遊具のコントロールパネルは誰も操作していなかったことが判明、警視庁が原因を調査している。遊具制御のコントロールパネルを誰も操作せず「東京ドームシティ」で21日、女性作業員が点検中の遊具に挟まれ死亡した事故で、遊具を制御するコントロールパネルを当時は誰も操作していなかったことが分かった。21日正午ごろ、文京区後楽園にあ