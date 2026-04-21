HTCは、国内向けにスマートグラス「VIVE Eagle」を発表した。価格は8万2500円～。 KDDIが、「au+1 collection」のラインアップのひとつで4月24日に発売する。サングラスレンズとクリアレンズモデルは8万2500円。調光レンズは9万8000円。 「VIVE Eagle」は、HTC製のスマートグラス。スマートフォンのAIアシスタントと連携してスマートフォンを手に取ることなくハンズフリーで利