実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカキンがプロデュースした麦茶「ONICHA」の正直レビュー動画をアップした。ヒカキンから「ONICHA」をプレゼントされたひろゆき氏だったが、いざ口に運ぶと「さわやかな味がしますね」と一言。また「やっぱり麦茶って飲みやすいよね。麦の風味がちゃんとする。久々に麦茶って飲んだけど、飲みやすいね。紅茶って苦みが