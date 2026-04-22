高速道路でのパンクに備えるなら、保険会社のロードサービスとJAFの違いを知っておくことが大切です。どちらも車のトラブル時に利用できますが、対象や使い方は同じではありません。 保険にロードサービスが付いていれば十分に思える一方で、JAFのほうが安心だと感じる人もいますが、実際にどのような差があるのでしょうか。本記事では、両者の違いを整理しながら、どのような人にどちらが向いてい