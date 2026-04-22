22日午後、妙高市の『道の駅あらい』周辺でクマが目撃されました。 警察によりますと、22日午後3時ごろ、妙高市の『道の駅あらい』付近で「クマを見た」と複数の通報がありました。 ■クマを目撃 「レジの中にいて、外を見たら自動ドアが開いて黒い大きな物が入ってきた。」 クマは体長約1mで、警察は駐車場に入らないように規制をかけましたが、その後目撃情報がなくなったため現在は解除されています。