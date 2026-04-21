ASUS JAPANは4月21日、ルーター新製品「ROG Rapture GT-BE19000AI」の日本国内向け発売を発表し、メディア向けの説明会を実施した。すでにグローバル向けには15か月前に発売されていた製品のAI機能搭載型という位置づけで、満を持して日本国内での発売も決定したという形。実機を見てきた。ルーターにAIコア搭載、ASUS「ROG Rapture GT-BE19000AI」実機を見てきた今回発売が決まったのはROG Rapture GT-BE19000AIで、グローバル向