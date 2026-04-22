兵庫県警西宮署は２１日、自転車の交通違反者に反則金を科す青切符制度を悪用した詐欺未遂事件が２件発生したと発表した。県警によると、県内で初という。発表では、２０日午後１０時頃、西宮市両度町で、自転車で走行中の同市内の中学２年の男子生徒（１３）が携帯電話を操作しながら運転をしていると男に呼び止められ、「反則金１万２０００円になるが、今なら１０００円でいい」と声をかけられたという。男子生徒は手をつか