女性歌手のZOOCO（ズーコ）が22日までにブログを更新。自宅が火災で全焼したことや、ストレス性突発難聴を発症したことなどを明かした。ZOOCOは久しぶりとなった投稿で、「本来であれば、4月21日デビュー32周年突入でLIVEなどの動きを企画しておりました。中止や延期でたくさんの方々にご迷惑やご心配をおかけしております」と切り出した。ライブ活動休止に至った理由として、昨年12月、イベントライブ出演前に近所に住む友人から