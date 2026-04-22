昨年秋、第104代内閣総理大臣に高市早苗氏が選出され、日本初の女性首相が誕生した。その期待感から当初大きな注目を集めるも、支持率は下降ぎみで、ここにきて圧倒的人気に陰りが見えてきた感も─。【結果一覧】「次の女性首相になってほしい」ランキングをイッキ見！「だんだんメッキが剥がれてきて、みなさん高市政権にがっかりされている。これからより輝くことはまずないでしょう」と言うのは、ジャーナリストの大谷昭宏さ