米グーグルは２１日、日本でもウェブブラウザー「クローム」に、自社の生成ＡＩ（人工知能）「ジェミニ」の搭載を始めたと発表した。グーグルのアカウントを持つ１８歳以上が無料で利用できる。クロームの画面右上の「ジェミニに相談」ボタンを押すと、画面右側に入力スペースが表示される。例えば動画投稿サイト「ユーチューブ」で動画を視聴しながら「動画を要約して」と入力すると、画面右側に要約が表示される。物件の画像