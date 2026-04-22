タレントの若槻千夏（41）が21日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。住居探しの“こだわり条件”を明かした。同番組では「住みたい場所で分かる隠れ短気度テスト」を実施。自宅選びの条件を聞かれ、若槻は「だから渋谷区。もうそれしかない」とキッパリ。「渋谷区ってホントに全然引っ越さないの、誰も。だから引っ越したら次の引っ越し場所を探す」と打ち明けた。更新までの1年半を