就職詐欺でカンボジアに渡った中国人女性インフルエンサーが路上生活をすることになった理由と拉致の過程を公開した。しかしこの女性がライブ配信をしている途中、突然放送が中断され、SNSアカウントまで停止されたため、波紋が広がっている。中国福建省出身のインフルエンサーの女性Aさん（20）は今年1月にカンボジアで救出され、中国に帰国したことで注目が集まった。約3カ月前、あるネットユーザーがカンボジアのホテル近くで足