白ハト食品工業株式会社が運営する、さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」は、4月27日（月）より、大阪・関西万博で話題を集めたミャクミャクの世界観を楽しめる「EXPO2025オフィシャルカフェらぽっぽリンクス梅田店」をオープンする。ミャクミャクをモチーフにしたおいもバーガープレート見た目も楽しめるミャクミャクスイーツプレート■らぽっぽが手掛けるミャクミャクの魅力あふれる空間で、万博の思い出を振り返る