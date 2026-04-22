２０日午後７時５分頃、佐賀市蓮池町で、オオカミとイヌの交雑種「オオカミ犬」１頭が逃げ、飼い主の女性が１１０番した。佐賀南署や神埼署の署員らが出動し、約１８時間後の２１日午後０時５０分頃、同町内で捕獲された。けが人はいなかった。神埼署などによると、オオカミ犬は体長約６０センチ、体重約２５キロの雌。佐賀県の佐賀中部保健福祉事務所が委託した業者が捕獲した。飼い主が散歩中にリードをかけ損ねたとみられる