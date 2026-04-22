骨粗鬆症というと「まだ自分には関係ない」と思いがちですが、実は日々の生活習慣によってリスクが高まることも。気づかないうちに進んでいるケースも少なくありません。そこで今回は、骨粗鬆症に注意が必要な人について、光伸メディカルクリニック院長の中村光伸先生に教えてもらいました。セルフで行えるチェックリストもあわせてご紹介。まずは自分の状態を確認してみましょう。骨粗鬆症に注意が必要な人は？閉経後の女性や高齢