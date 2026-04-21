イタリアでおこなわれたミラノ・コルティナ冬季五輪で、フィギュアスケート・ペアで日本初の金メダルを獲得した “りくりゅう” ペア。4月17日、三浦璃来と木原龍一の2人はInstagramにて、英語で《今シーズンの終了をもって競技スケートから引退することを決断しました》（編集部訳）と、現役引退を発表した。「五輪後の記者会見で、今後については多くを語らなかった2人ですが、木原選手が33歳とフィギュア選手としては高齢なこ