「カブス−フィリーズ」（２１日、シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が七回に待望の今季初本塁打を放った。２死一塁で打席に立つと、フィリーズ４番手メイザからのスライダーを捉えてレフト場外へと運んだ。ＷＢＣでの負傷で出遅れたが、今季１１試合目で待望の一発となった。先発の今永が７回まで１失点の好投の中で勝利を手繰り寄せる大きな援護の一発となった。