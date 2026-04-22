川崎市の公園で金属製のポールが折れ、小学生の男の子が骨折する事故がありました。4月19日、川崎市多摩区の下布田公園で、設置されていた金属製のポールが根本から折れて倒れ近くで遊んでいた小学3年の男の子が右足を骨折する事故がありました。川崎市によりますと公園では10人くらいの子供が遊んでいて、ポールを揺らすなどしていたということです。ポールは長さ約5.4メートル、重さ約23キロで腐食が原因で折れたとみられていま