日本時間の4月20日、アメリカのメジャーリーグ（MLB）ホワイトソックスの村上宗隆はアスレチックス戦の5回無死一塁で飛距離約130メートルの特大2ランを放った。これで3試合連続のホームランとなり、アメリカのスポーツメディアも村上を非常に高く評価している。それでは21日現在の打撃成績を見てみよう。＊＊＊【写真】兄の村上宗隆選手と顔がそっくり！九州学院の4番だった村上慶太さん。その後、日大に進学した。確かにホ