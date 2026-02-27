大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）に暴力を振るい、日本相撲協会から事情聴取を受けていたことが27日、分かった。この日、取材に応じ認めた。

24日に日本相撲協会に出向き、伯乃富士、当時現場にいた錦富士とともに事実を伝えた。「2人と話して、“協会に事実を2人の口から話してくれ”と。自分がやったことも協会に話すからということで3人で一緒に行った」と説明した。

部屋の力士らにも事情を話した。「自分から皆さんを集めて、責任ない行動を取ってしまったことだから、皆さんに謝ることをした」。左母趾MTP側副じん帯損傷で初場所を途中休場した伯乃富士は稽古場に姿を見せず、「先場所の足の痛みで治療を受けるのは前から予定が入っていた。2、3日ぐらいしたら戻ってくると思う。相撲を取れる状態じゃない。足のじん帯が切れて治療中」と語った。

現在は協会からの処分を待っているという。「これ以上何かを話すと、話がこじれるのが一番悪いと思うので、協会から答えが出て、ちゃんとした答えも出すと思うので、それまで皆さん待ってもらえたら」と話した。