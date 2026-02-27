RENAULTブランドから、街乗り向けの新型電動アシスト自転車「Marseille Nouveau206E」が2026年3月下旬に発売されます！

20インチの小回りの良さに、日常で使いやすい装備をまとめた1台で、通勤や買い物の移動をスマートに整えたい人にフィットする仕様です。

ファッションに溶け込むデザインと実用性を両立したモデルなので、見た目も使い勝手も妥協したくない人に注目されています。

RENAULT「Marseille Nouveau206E」

発売時期：2026年3月下旬予定メーカー希望小売価格：99,000円（税込108,900円）タイヤサイズ：20×1.95本体重量：約21.7kgカラー：Matte Black／Renault Orange／Greige

RENAULTは自動車分野で知られるブランドで、同モデルはその世界観を街乗り電動アシスト自転車に落とし込んだラインです。

Marseille Nouveau206Eは「街を走る。

スタイルをまとう。」をコンセプトに、日常移動をファッションの延長で楽しめる設計になっています。

低床フレームとアップライトな乗車姿勢の組み合わせにより、信号の多い市街地でも扱いやすい操作感を狙った構成です。

20インチ設計と電動アシスト性能

アシストモード：3モード（強・標準・弱）走行距離：約45km（弱モード時）バッテリー容量：7.8Ahバッテリー寿命：約600回バッテリー型式：充電式リチウムイオンバッテリー

20×1.95の太めタイヤは接地感を確保しやすく、初めて電動アシストに乗る人でもハンドリングをつかみやすい仕様です。

7.8Ahバッテリーと3モード制御の組み合わせにより、平坦路と坂道でアシスト感を切り替えながら走行距離を調整できます。

弱モードで約45kmという公表値は、駅までの往復や近距離の買い回りを数日に分けて運用しやすいレンジです。

手元コントロールパネルでモード変更とライト操作をまとめて行えるため、走行中の動作がシンプルにまとまります。

リング錠とバッテリー錠を1本の鍵で共通化している点も、日常運用で効く実用設計です。

前後フェンダーを標準装備しているので、雨上がりの路面でも衣服のはね汚れを抑えやすくなります。

バッテリー給電式LEDライトは電池交換の手間を減らせるため、夜間走行の準備負担を小さくできる構成です。

フロントキャリアには別売りバスケットを装着でき、荷物量やスタイルに合わせて見た目と機能を拡張できます。

電動アシスト自転車型式認定取得済みかつBAA安全基準適合車である点も、街乗りの日常機として安心材料になります。

Matte Blackは都会的で引き締まった印象を作りやすく、通勤スタイルにも合わせやすいカラーです。

Renault Orangeは移動そのものを明るく見せたい日に映える色で、街中での視認性も取りやすいトーンです。

Greigeはニュートラルな色味で、ベーシックな装いからきれいめコーデまで自然につなげやすい選択肢です。

20インチ電動アシストで街移動が軽やかに変わる！

RENAULT「Marseille Nouveau206E」の紹介でした。

