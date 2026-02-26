「意外じゃないですか？」潮田玲子が吉田沙保里の“少食ぶり”を暴露「本当にご飯を食べる量が少ない」
女子レスリングで五輪3大会連続金メダルを獲得した吉田沙保里（43）が23日、カンテレのバラエティー番組『純喫茶超人』に出演。親交の深い元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子（42）から、吉田の“意外な一面”が明かされた。
【写真】沢村一樹とゴルフを楽しむ吉田沙保里＆潮田玲子の3ショット
番組では、吉田とレスリングの後輩・登坂絵莉（32）がゲストとして登場。2人の素顔を知る人物としてVTRで登場した潮田は、吉田について「霊長類最強と言われてますけど、すごい乙女というのはみなさん知っていると思うんですよ。それだけではなくて、すっごい小食なんです」と証言した。
潮田によると、吉田は「本当にご飯を食べる量が少ない」とのことで、一緒に食事をしても吉田さんが先に「もうお腹いっぱい」と箸を止めてしまうという。さらに「お昼食べる時間がなかったら、おやつとかでOKみたいな感じで。これ結構意外じゃないですか？」と、元アスリートらしからぬ小食ぶりを暴露した。
VTR後、吉田は潮田との親密な関係性を告白。潮田が大阪に住んでいた頃、関西でのアスリート会に呼ばれた際に潮田の自宅へ宿泊したといい、「ダブルベッドで一緒に寝た」という仲良しエピソードでスタジオを沸かせた。
【写真】沢村一樹とゴルフを楽しむ吉田沙保里＆潮田玲子の3ショット
番組では、吉田とレスリングの後輩・登坂絵莉（32）がゲストとして登場。2人の素顔を知る人物としてVTRで登場した潮田は、吉田について「霊長類最強と言われてますけど、すごい乙女というのはみなさん知っていると思うんですよ。それだけではなくて、すっごい小食なんです」と証言した。
VTR後、吉田は潮田との親密な関係性を告白。潮田が大阪に住んでいた頃、関西でのアスリート会に呼ばれた際に潮田の自宅へ宿泊したといい、「ダブルベッドで一緒に寝た」という仲良しエピソードでスタジオを沸かせた。