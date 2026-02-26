（MCU）のクロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、期待の持てる作品に仕上がりそうだ。

2026年12月18日に日米同時公開予定。主要撮影は2025年9月に完了しており、現在は時間をかけてポストプロダクション（撮影後作業）を行っている。

米によれば、ディズニーの幹部陣はすでに現状のバージョンを観ており、その内容に「満足」しているという。『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）のアンソニー＆ジョー・ルッソ監督が復帰する『ドゥームズデイ』は、今のところ順調に進行中であるようだ。

近年苦戦が続いたMCUにとって、『ドゥームズデイ』は起死回生を狙う渾身の一作となる。打てば必ずヒットしたMCUだったが、の配信シリーズでは「シー・ハルク／ザ・アトーニー」（2022）（2023）などで苦戦。映画『マーベルズ』（2023）ではシリーズ史上初めて赤字を記録し、MCU神話が崩れた。『サンダーボルツ*』（2024）『キャプテン・アメリカ／ブレイブ・ニュー・ワールド』（2024）はファンに支えられるも、興収面ではもう一歩が欲しい結果となった。

『ドゥームズデイ』からは、すでに登場キャラクターをフィーチャーした4種類の特別映像を公開。待望の『X-MEN』キャラクターが登場するほか、『エンドゲーム』で卒業した初代キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンスも電撃復帰。旧来ファンの期待をもう一度加熱させる。

Varietyによれば、競合スタジオのトップらも『ドゥームズデイ』が今年最大の興行収入成績を収めると予測しているという。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

