マウスコンピューター「決算SALE2026」が各ダイレクトショップ、G-Tune：Garageにて2月27日より開催
【マウスコンピューター：決算SALE 2026】 開催期間：2月27日～3月26日
マウスコンピューターは、マウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune：Garageにて店舗限定セール「決算SALE2026」を2月27日から3月26日まで開催する。
本セールでは、MIL-STD-810H規格対応の14型ノートパソコン「mouse A4-A5U01SR-B/EX」や、GeForce RTX 5060搭載ゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」などのおすすめ商品がダイレクトショップ限定で特別価格にて販売される。
なお、セール対象商品は数量限定なるため、詳細については各店舗に問い合わせてほしい。
セール対象商品（一部）
mouse A4-A5U01SR-B/EX
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ
GPU：AMD Radeon グラフィックス
メモリ：16GB
SSD：NVMe 500GB SSD
店頭価格：119,900円
NEXTGEAR JG-A5G60/EX
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ
GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)
メモリ：32GB (DDR5-5200)
SSD：NVMe Gen4 1TB SSD
店頭価格：249,800円
