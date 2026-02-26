マウスコンピューターは、マウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune：Garageにて店舗限定セール「決算SALE2026」を2月27日から3月26日まで開催する。

本セールでは、MIL-STD-810H規格対応の14型ノートパソコン「mouse A4-A5U01SR-B/EX」や、GeForce RTX 5060搭載ゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」などのおすすめ商品がダイレクトショップ限定で特別価格にて販売される。

なお、セール対象商品は数量限定なるため、詳細については各店舗に問い合わせてほしい。

□マウスコンピューターダイレクトショップのセールページ

セール対象商品（一部）

mouse A4-A5U01SR-B/EX

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ

GPU：AMD Radeon グラフィックス

メモリ：16GB

SSD：NVMe 500GB SSD

店頭価格：119,900円

NEXTGEAR JG-A5G60/EX

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ

GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)

メモリ：32GB (DDR5-5200)

SSD：NVMe Gen4 1TB SSD

店頭価格：249,800円

