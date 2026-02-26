第1子妊娠のみちょぱ、家族そろって安産祈願へ 美人母も顔出し4ショットに反響「仲良しファミリー」「ご利益がありそう」
【モデルプレス＝2026/02/26】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優の母・京子さんが2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族で安産祈願に訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠発表の27歳タレント「美しいお母様」安産祈願に訪れた家族4ショット
京子さんは「家族そろって安産祈願へ みんなでお参りできてよかった」とつづり、京都のわら天神宮へ安産祈願に訪れたことを報告。みちょぱと夫でタレントの大倉士門らとの4ショットを公開した。
ほか投稿では「元気な赤ちゃんが無事に生まれますように」と願いを込め、京子さんがみちょぱのお腹に優しく手を添える写真を投稿。「一緒にお参りできてよかった」と喜びを記している。
この投稿に、ファンからは「家族で安産祈願、とても素敵で温かい気持ちになります」「美しいお母様」「お母さんがお腹を撫でている姿に深い愛情を感じて感動しました」「旦那様も一緒で本当に仲良しファミリーですね」「ご利益がありそう」「穏やかな表情のみちょぱさんを見て安心しました」「元気な赤ちゃんが生まれてくるのを皆で願っています」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妊娠発表の27歳タレント「美しいお母様」安産祈願に訪れた家族4ショット
◆みちょぱ、京都の神社で安産祈願
京子さんは「家族そろって安産祈願へ みんなでお参りできてよかった」とつづり、京都のわら天神宮へ安産祈願に訪れたことを報告。みちょぱと夫でタレントの大倉士門らとの4ショットを公開した。
◆みちょぱ母の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家族で安産祈願、とても素敵で温かい気持ちになります」「美しいお母様」「お母さんがお腹を撫でている姿に深い愛情を感じて感動しました」「旦那様も一緒で本当に仲良しファミリーですね」「ご利益がありそう」「穏やかな表情のみちょぱさんを見て安心しました」「元気な赤ちゃんが生まれてくるのを皆で願っています」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】