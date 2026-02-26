新フォーク完成宣言だ。阪神・才木は、さらなるレベルアップへ向けて、今キャンプでは新フォークの習得に着手。連日ブルペンで投げ込みを行うなど仕上がりは順調そのものだ。

「練習で投げている感覚は凄くいいし、いい時というかいい球の確率が上がってきている。あとは実戦の中でやっていければと思います」

ブルペンで一人黙々と投げ込み、新フォークを磨いてきた。鋭く落ちる理想形を追い求め、握り方を改良。春季キャンプ期間中には約600球の投げ込みに加え、午後も“おかわり”で投げ込むことで、体に染みこませてきた。努力は実を結び、手応えは十分。「例年より多分（ブルペンに）多めに入っていると思いますし、多めに投げているので、技術的な練習にしっかり取り組めたのは良かった」とうなずいた。

改良の目的は奪三振率の向上だ。24年の奪三振137から昨季は、122に減少。奪三振率6.99は、登板機会が大幅に増えた23年以降では最も低い数字だった。かねて「やっぱり（フォークで）空振りを取れるのが一番」と話していた右腕。鍵となる勝負球の改良へ、徹底的に時間を割いてきた。

昨季は防御率1.55で最優秀防御率のタイトルを獲得。2リーグ制以降では球団初となる3年連続で防御率1点台の快挙へ期待は膨らむ。さらなる高みを見据え、「今年は（タイトルを）全部獲りたいという気持ちでいく」と目標を設定。改良した勝負球を携え、最多奪三振のタイトルも視野に入れる。

この日は宜野座キャンプを打ち上げ。来たる開幕へ向け、3月からは実戦で調整を続けていく。「本当にもうすぐ開幕かなと思うので、しっかりいい準備をしていいスタートを切られるように、体と心の準備をしっかりやっていけたら」。新フォークを武器に、26年シーズンへ挑む。（山手 あかり）