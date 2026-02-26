「あいかわらずお美しい」日本代表レジェンドの美人女優妻が公開した“59歳近影”に脚光！夫の戦友との旅番組に「レアな組み合わせですね」
元日本代表FWで、現在はアスルクラロ沼津でCRO（クラブ・リレーションズ・オフィサー）を務める“ゴン”こと中山雅史氏の妻で、女優の生田智子さんが公式インスタグラムを更新。夫ではなく、夫のかつての戦友と出演した旅番組の情報を告知し、59歳の最新ショットを公開した。
生田さんが公開したのは、元日本代表DFで“アジアの壁” と謡われた井原正巳氏とのツーショット写真だ。「明日2/26（木）20:15〜 NHK総合『えぇトコ』に出演いたします！」と報告し、「旅をご一緒した素敵な方は...元サッカー日本代表 アジアの壁！ 井原正巳さんです。滋賀県甲賀市の旅に行って参りました」と続けた。そのうえで「井原さんは夫とは日本代表時代の戦友！ 私も長いお付き合いなので、ロケ中はあだ名で呼んでいました笑」と説明。「関西地方での放送になりますが、NHK ONEでもご覧いただけますので。是非ご覧下さい」とＰＲした。
投稿をチェックしたフォロワーからは、「これはレアな組み合わせですね」「気心の知れた井原さんとの旅楽しみです」「生田さんあいかわらずお美しい」「知らない人が見たらお幸せそうですねと言ってしまいそうな二人」「お似合いだわ。いや、違う違う！ってなりました」といった声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ゴン中山氏・美人女優妻の“59歳最新ショット”をチェック！
