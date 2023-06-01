俳人の夏井いつきと

『セカチュー』の片山恭一

四国の南西部で、愛媛県の南部にある宇和島市。県立宇和島東高校は、辺境の地にあるが、1876年創立の学校をルーツとする国内有数の伝統校だ。

俳人、エッセイストの夏井いつき（1957年生まれ）は、テレビのバラエティー番組（『プレバト!!』TBS系列）で芸能人の俳句を容赦なく添削する「毒舌先生」として知られる。この番組により「全国的な俳句ブームを牽引（けんいん）した」として、2017年度の放送文化基金賞を受賞した。23年には文化庁長官表彰も受けた。18年末のNHK紅白歌合戦には、ゲスト審査員の一人として出演した。

夏井は宇和島東高校を経て京都女子大文学部国文科を卒業した。中学校の国語科教諭をしながら唯一の趣味として独学で俳句をたしなんでいた。1988年に教職を辞したうえで、プロの俳人に転身した。97年には、俳句集団「いつき組」を結成し、松山市内を中心に俳句教室を開いた。2013年からは『プレバト!!』にレギュラー出演し、人気に火がついた。

小説でも、洛陽の紙価を高めた卒業生がいる。夏井より1学年後輩の片山恭一だ。故郷の宇和島市を舞台にした青春恋愛小説『世界の中心で、愛をさけぶ』（小学館）が2001年に出版され、一大ベストセラーになったからだ。

発行部数は300万部超に達している。英、独、仏、伊、オランダ、韓国、台湾などでも翻訳出版された。漫画、映画、テレビ・ラジオドラマ、あるいは舞台化もされた。「セカチュー」と呼ばれる一種の社会現象をもたらした。

片山は宇和島東高校を経て九州大農学部の博士課程を中退した。大学院在学中の1986年に『気配』で文学界新人賞を受賞してデビューした。

文芸で名を刻んだ卒業生では、明治期の漢詩人・中野逍遥、大正、昭和時代の俳人である富澤赤黄男（かきお）と、26歳で夭逝した芝不器男がいた。

小説家、劇作家で、戦後すぐに日本共産党公認の衆・参院議員をした高倉輝、ノンフィクション作家の木下博民もいた。

文芸評論家の古谷綱武は、旧制愛媛県立宇和島中（宇和島東高校の前身）から旧制青山学院中学部（現青山学院中・高等部）に転校した。

松本慎一は著述家、社会運動家で，『フランクリン自伝』の翻訳などの訳業をした。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）