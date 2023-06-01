プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「もちもち水餃子 野菜たっぷり 本格的な味わい by金丸 理恵さん」 「タラコと卵のチャーハン」 「タケノコのみそ炒め」 の全3品。
週の始まりは餃子でスタミナをつけましょう！　一工夫したチャーハンと組み合わせた中華献立。

【主菜】もちもち水餃子 野菜たっぷり 本格的な味わい by金丸 理恵さん


調理時間：50分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

豚ひき肉  150g
キャベツ  2~3枚
ニラ  1/4束
白ネギ  10cm
＜調味料＞
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1/2
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
  酒  大さじ1
  塩コショウ  少々
  オイスターソース  大さじ1
  ゴマ油  小さじ1
餃子の皮  20枚
＜タレ＞
  酢  大さじ1~2
  しょうゆ  大さじ1~2
  ラー油  適量

【下準備】

キャベツはみじん切りにして分量外の塩でもみ、約10分位置いて、水分が出たらしっかり水気を絞る。ニラと白ネギはみじん切りにする。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせておく。

【作り方】

1. ボウルに豚ひき肉と＜調味料＞の材料を入れ、全体がポッテリするまでしっかりとこねる。

指先を立てて混ぜるようにするとひき肉が水分を吸います。しっかりこねることでジューシーに仕上がります。
2. (1)にキャベツ、ニラ、白ネギを加え、全体的に混ぜ合わせる。

3. 餃子の皮を手に取り、(2)を大さじ1位のせ、皮のフチに水をグルッと薄くぬり、お好みの形に包む。

4. たっぷりのお湯を沸騰させ、餃子を1つずつ入れる。餃子が浮いてきたら、1分ゆで、網じゃくしですくう。器に入れて＜タレ＞でいただく。

たくさん入れ過ぎない様に注意しましょう。鍋の中で餃子が泳ぐ位の量が目安です。

【主食】タラコと卵のチャーハン
タラコの旨みと塩味で味付けしますので、多めに入れましょう。仕上げのしょうゆで香り付けを。

調理時間：20分
カロリー：516Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

タラコ  2腹 卵  2個
白ネギ  10~12cm
白ネギ  (青い部分)少々
しょうゆ  小さじ1
サラダ油  大さじ2
ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分

【下準備】

タラコは皮に切り込みを入れ、中身をしごき出す。卵は割りほぐす。白ネギと白ネギの青い部分はみじん切りにする。

【作り方】

1. 大きめのフライパンに半量のサラダ油を入れ、卵を流し入れる。大きく混ぜ、半熟になったら取り出す。

2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れ、白ネギと青い部分、ご飯を入れて炒める。

3. タラコと(1)を加え、炒めながらご飯と混ぜ合わせる。

4. チャーハンを寄せて、フライパンに隙間を作り、しょうゆを加える。香りが出るまで加熱したら混ぜ合わせ、器に盛る。

しょうゆを鍋肌から入れると、すぐにご飯がしょうゆを吸ってしまいます。隙間を作ってしょうゆを焦がすと簡単に香りよく仕上がります。中華鍋で作る場合は鍋肌から加えても問題ありません。

【副菜】タケノコのみそ炒め
タケノコのシャキシャキ感が箸休めになります。コチュジャンとみそを合わせたピリ辛のみそ炒め。

調理時間：20分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

水煮タケノコ  1/2本 ニンジン  1~2cm
ゴマ油  小さじ1
＜調味料＞
  水  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
  コチュジャン  小さじ1
  酒  小さじ1
  きび砂糖  小さじ1/2
  みそ  小さじ1

【下準備】

水煮タケノコは長さを半分に切り、薄切りにする。ニンジンは皮付きのまま、幅1cmの短冊切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を入れて中火にかけ、水煮タケノコとニンジンを炒める。

2. ニンジンが柔らかくなったら＜調味料＞を加え、煮からめる。水分がなくなるまで炒めたら、器に盛る。

