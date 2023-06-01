【今日の献立】2026年2月26日(木)「もちもち水餃子 野菜たっぷり 本格的な味わい by金丸 理恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「もちもち水餃子 野菜たっぷり 本格的な味わい by金丸 理恵さん」 「タラコと卵のチャーハン」 「タケノコのみそ炒め」 の全3品。
週の始まりは餃子でスタミナをつけましょう！ 一工夫したチャーハンと組み合わせた中華献立。
【主菜】もちもち水餃子 野菜たっぷり 本格的な味わい by金丸 理恵さん
調理時間：50分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
キャベツ 2~3枚
ニラ 1/4束
白ネギ 10cm
＜調味料＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
酒 大さじ1
塩コショウ 少々
オイスターソース 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
餃子の皮 20枚
＜タレ＞
酢 大さじ1~2
しょうゆ 大さじ1~2
ラー油 適量
指先を立てて混ぜるようにするとひき肉が水分を吸います。しっかりこねることでジューシーに仕上がります。
2. (1)にキャベツ、ニラ、白ネギを加え、全体的に混ぜ合わせる。
3. 餃子の皮を手に取り、(2)を大さじ1位のせ、皮のフチに水をグルッと薄くぬり、お好みの形に包む。
4. たっぷりのお湯を沸騰させ、餃子を1つずつ入れる。餃子が浮いてきたら、1分ゆで、網じゃくしですくう。器に入れて＜タレ＞でいただく。
たくさん入れ過ぎない様に注意しましょう。鍋の中で餃子が泳ぐ位の量が目安です。
【主食】タラコと卵のチャーハン
タラコの旨みと塩味で味付けしますので、多めに入れましょう。仕上げのしょうゆで香り付けを。
調理時間：20分
カロリー：516Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
白ネギ 10~12cm
白ネギ (青い部分)少々
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 大さじ2
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れ、白ネギと青い部分、ご飯を入れて炒める。
3. タラコと(1)を加え、炒めながらご飯と混ぜ合わせる。
4. チャーハンを寄せて、フライパンに隙間を作り、しょうゆを加える。香りが出るまで加熱したら混ぜ合わせ、器に盛る。
しょうゆを鍋肌から入れると、すぐにご飯がしょうゆを吸ってしまいます。隙間を作ってしょうゆを焦がすと簡単に香りよく仕上がります。中華鍋で作る場合は鍋肌から加えても問題ありません。
【副菜】タケノコのみそ炒め
タケノコのシャキシャキ感が箸休めになります。コチュジャンとみそを合わせたピリ辛のみそ炒め。
調理時間：20分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ゴマ油 小さじ1
＜調味料＞
水 大さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
コチュジャン 小さじ1
酒 小さじ1
きび砂糖 小さじ1/2
みそ 小さじ1
2. ニンジンが柔らかくなったら＜調味料＞を加え、煮からめる。水分がなくなるまで炒めたら、器に盛る。
週の始まりは餃子でスタミナをつけましょう！ 一工夫したチャーハンと組み合わせた中華献立。
