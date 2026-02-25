自然モチーフの晴雨兼用傘を先取りできる！Knirps「LOVE NATURE 2026年春の新作コレクション」
ドイツ発の折りたたみ傘ブランド「Knirps」から、2026年春の新作が登場します。
日本では2026年3月2日より販売開始となり、2月24日からは公式オンラインストアで先行予約の受付を開始しています。
発売場所は日本国内で、春の雨と日差しの両方に対応した晴雨兼用モデルを一気にチェックできるシーズンです。
Knirps「LOVE NATURE 2026年春の新作コレクション」
日本発売日：2026年3月2日先行予約開始日：2026年2月24日折りたたみ傘の日：3月16日U.220 価格：8,250円（税込）US.050 価格：6,380円（税込）T.220 価格：9,130円（税込）
Knirpsは1928年に誕生した、折りたたみ傘を代表するドイツブランドです。
日本総輸入元のイマオコーポレーションは、欧州ライフスタイルブランドを日本で展開する正規販売パートナーです。
2026年春のテーマ「LOVE NATURE」は、太陽光や雨粒など自然の表情を色と柄で表現したコレクションになっています。
LOVE NATUREテーマのカラーと柄
主な展開柄：Iris Pink／Moss／Malibu／Cidre追加展開柄：Doodle Rose／Doodle Blue／Mosaic Agave
虹の花をモチーフにしたIris Pinkや、苔をイメージしたMossなど、自然を着想にした配色が今回の中心です。
明るいブルー系のMalibuから深みのある赤系Cidreまで幅があるため、通勤用と休日用で色を分けたい人にも選びやすい構成です。
柄に個性がありながら服に合わせやすいトーンに整えられているので、晴天時の日傘使いでも浮きにくいデザインです。
モデル別スペックと持ち運びやすさ
U.220 収納時サイズ：直径約5cm×長さ約28cmU.220 使用時直径：約97cmU.220 重量：約235g〜285gUS.050 収納時サイズ：幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cmUS.050 使用時直径：約90cmUS.050 重量：約130g〜160gT.220 収納時サイズ：直径約6cm×長さ約29cmT.220 使用時直径：約97cmT.220 重量：約345g
US.050は長さ約21cmのコンパクト設計で、バッグ常備用として持ち歩きやすいモデルです。
U.220とT.220はワンタッチ開閉に対応しており、荷物が多い日でも操作を短時間で済ませやすくなっています。
親骨6本と8本の違いで使用感を選べるため、軽さ優先か安心感優先かで選択しやすいラインアップです。
発売スケジュールと限定サービス
先行予約：2026年2月24日から受付一般販売：2026年3月2日から開始無料ラッピング提供：3月16日「折りたたみ傘の日」記念企画
発売前に予約受付を行うことで、人気柄を早めに確保しやすい販売フローになっています。
3月16日の記念日に合わせた限定ラッピングは無料提供となり、ギフト用途でも使いやすい時期です。
新生活準備と春ギフト需要が重なるタイミングに合わせた展開で、実用性と季節感を両立した企画です。
雨の日の機能だけでなく、晴れの日のコーデまで考えて傘を選びたい人には見逃せない春新作です。
携帯性・開閉方式・デザインの3軸で比較しやすいので、1本目にも買い替えにも対応しやすいコレクションになっています☆
自然モチーフの晴雨兼用傘を先取りできる！
Knirps「LOVE NATURE 2026年春の新作コレクション」の紹介でした。
よくある質問
Q. Knirpsの2026年春新作はいつから日本で販売されますか。
日本での販売開始日は2026年3月2日です。
Q. 先行予約はいつから始まっていますか。
公式オンラインストアで2026年2月24日から先行予約を受け付けています。
Q. モデル別の価格はいくらですか。
U.220は8,250円（税込）、US.050は6,380円（税込）、T.220は9,130円（税込）です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 自然モチーフの晴雨兼用傘を先取りできる！Knirps「LOVE NATURE 2026年春の新作コレクション」 appeared first on Dtimes.