

○巴 <1921> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の10.8％にあたる400万株(金額で80億4000万円)を上限に、2月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は3月6日付で消却する。



○山パン <2212> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.40％にあたる80万株(金額で27億3840万円)を上限に、2月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○アバントＧ <3836> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.52％にあたる165万株(金額で16億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月26日から5月29日まで。うち100万株を2月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。取得した株式は消却する予定。



○木村工機 <6231> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.68％にあたる6万株(金額で8億8860万円)を上限に、2月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○大垣共立 <8361> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.32％にあたる55万株(金額で40億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月4日から3月31日まで。



○ＭＲＫＨＬＤ <9980> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.2％にあたる600万株(金額で6億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月26日から27年2月25日まで。



［2026年2月25日］



株探ニュース

