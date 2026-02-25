春休みの4日間、ペッピーキッズクラブで外国人講師と英語にふれる「スプリングスクール」が初開催されます。

テーマはイースターで、ゲームとクラフトを組み合わせた体験型レッスンです。

入園や入学の前に英語との相性を見たい家庭にとって、教室の雰囲気をつかみやすい機会になっています。

ペッピーキッズクラブ「イースターテーマのスプリングスクール」

開催日：2026年3月28日、3月29日、4月4日、4月5日開催場所：全国のペッピーキッズクラブ対象：1歳〜新小学3年生

ペッピーキッズクラブは、1歳から高校生までが通える子ども英会話教室です。

公式情報では全国1496教室で12万人以上が学んでおり、年齢に合わせたコース設計を強みにしています。

今回のスプリングスクールは、短時間で英語の楽しさを体験しながら春休みの学びを組み立てられる特別プログラムです。

年齢別タイムテーブルで参加しやすい設計

11:00〜12:00：1歳〜新年中向け13:00〜14:00：新年長〜新小学3年生向け

学齢に合わせて時間帯を分けているため、同年代の子ども同士で取り組みやすい進行です。

60分の中で聞く・話す・手を動かす流れを作ることで、集中が続きやすい構成になっています。

イースターテーマの体験型レッスン内容

プログラムではミニレッスンとイースターガーランド作成を組み合わせ、英語を使いながら作業する体験を行います。

外国人講師とやり取りしながら進めるため、単語暗記だけで終わりにくく、言葉と動作を結びつけやすい時間です。

ワンコイン参加で教室との相性を確認

参加費：500円（税込）

参加費をワンコインに抑えることで、英語学習を始める前の体験ハードルを下げた設計です。

参加者には無料体験レッスンも案内されるため、当日の感触をもとに次の学習ステップを判断しやすくなります。

春休みからつなげる継続学習の土台

全国教室数：1496教室（2025年4月現在）在籍者数：127,400人（2025年4月現在）

同クラブは教室レッスンに加え、キャンプや留学など英語を使う実践機会も用意しています。

春休みの短期体験を入口にして、生活の中で英語に触れる頻度を増やしていける点が特長です。

初回体験で講師の雰囲気と子どもの反応を同時に確認できるため、学習開始の判断材料を集めやすい内容です。

学年が切り替わる時期に英語を始めるきっかけを探している家庭にとって、使いやすい春休みプログラムとなっています☆

外国人講師と春休み英語体験を親子で始められる！

ペッピーキッズクラブ「イースターテーマのスプリングスクール」の紹介でした。

よくある質問

Q. スプリングスクールはいつ開催されますか。

2026年3月28日、3月29日、4月4日、4月5日の4日間です。

Q. 対象年齢は何歳からですか。

1歳から新小学3年生までが対象です。

Q. 参加費はいくらですか。

500円（税込）です。

