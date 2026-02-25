　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6929(　　6929)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　79(　　　79)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8171(　　8171)
日経225ミニ　 　 3月限　　　137340(　137340)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1278(　　1278)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　36(　　　36)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3212(　　3020)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 108(　　 108)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9128(　　8172)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 66410(　 66410)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 534(　　 534)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　36(　　　36)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 272(　　 198)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 406(　　 406)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 769(　　 769)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1359(　　1260)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2693(　　2667)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2981(　　2979)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 639(　　 639)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1546(　　1546)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10030(　 10030)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1084(　　1084)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1678(　　1670)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2894(　　2894)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4581(　　4581)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 32173(　 32173)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 738(　　 738)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 247(　　 179)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 334(　　 334)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 360(　　 304)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 598(　　 598)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 561(　　 561)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　60(　　　60)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　79(　　　79)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 423(　　 423)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 687(　　 687)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　63(　　　63)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース