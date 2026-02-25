外国証券 先物取引高情報まとめ（2月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6929( 6929)
6月限 79( 79)
TOPIX先物 3月限 8171( 8171)
日経225ミニ 3月限 137340( 137340)
4月限 1278( 1278)
5月限 36( 36)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3212( 3020)
6月限 108( 108)
TOPIX先物 3月限 9128( 8172)
日経225ミニ 3月限 66410( 66410)
4月限 534( 534)
5月限 36( 36)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 272( 198)
TOPIX先物 3月限 406( 406)
日経225ミニ 3月限 769( 769)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1359( 1260)
TOPIX先物 3月限 2693( 2667)
日経225ミニ 3月限 2981( 2979)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 639( 639)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 1546( 1546)
日経225ミニ 3月限 10030( 10030)
4月限 63( 63)
5月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1084( 1084)
日経225ミニ 3月限 1678( 1670)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2894( 2894)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 4581( 4581)
日経225ミニ 3月限 32173( 32173)
4月限 738( 738)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 247( 179)
TOPIX先物 3月限 334( 334)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 360( 304)
TOPIX先物 3月限 598( 598)
日経225ミニ 3月限 561( 561)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 60( 60)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 79( 79)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 423( 423)
日経225ミニ 3月限 687( 687)
4月限 63( 63)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
