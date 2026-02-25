エプソン販売は、家庭用プロジェクターの新商品として、スタイリッシュなデザインのLifestudio Flex Special Edition「EF-73」と、高画質映像投写を実現する超短焦点モデルLifestudio Grand Plus「EH-LS970B/W」を、2026年3月12日より順次発売します。

Lifestudio Flex Special Edition「EF-73」

Lifestudio Grand Plus「EH-LS970W」

価格はいずれもオープンプライスで、エプソンダイレクトショップでの販売価格（税込）は、「EF-73」が19万8000円、「EH-LS970B/W」が48万4000円。

記事のポイント 近年、動画視聴の主役がスマートフォンやタブレットなどに移行する一方で、「もっと大画面で楽しみたい」というニーズも高く、プロジェクターはテレビに代わる新たなデバイスとして注目を集めています。エプソンの新モデルは、4Kクオリティの高画質で大画面視聴を楽しみたい方に最適です。

洗練されたデザインのスペシャルエディション

「EF-73」は、洗練されたデザインで高級感を演出するスペシャルエディション。本体カラーはブラックを基調とし、アクセントにゴールドをあしらったデザインを採用。天面には艶のあるガラストップパネルや、ゴールドパーツを採用し、高級感を演出します。

エプソン独自の光学エンジン「TRIPLE CORE ENGINE」によって色域が広がり、従来機（EF-21/22）と比較して、リアルで鮮やかな色彩を実現します。また、Netflix対応のGoogle TVやSound by Boseオーディオを搭載しており、これ1台で気軽にエンタメを楽しめます。

本体フット部分にQi充電対応スマートフォンを置くだけで充電が可能。充電ケーブルが不要になるため、ベッドサイドでもすっきりした空間が実現します。

4K高画質が楽しめる超短焦点モデルも

「EH-LS970B/W」は、1画素を4方向へ高速シフトさせる独自の2軸シフトテクノロジーにより、4Kエンハンスメントを超える解像度を実現。明るいリビングでもくっきり投写できる、4000lmの明るさを備えています。

Google TVを搭載し、Sound by Boseオーディオの2.1chスピーカーを採用しているので、映画やライブ映像も臨場感たっぷりに楽しめます。

エプソン 「EF-73」「EH-LS970B/W」 発売日：2026年3月12日より順次発売 オープンプライス

