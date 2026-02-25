ロフトの春恒例イベント「ロフト コスメフェスティバル 2026SS」に、ハーバーの新作シートマスクが登場します。

純度99.9％の高品位「スクワラン」と3種のセラミドを組み合わせた設計で、乾燥しやすい季節のうるおいケアに向いた一枚です。

無香料・無着色・アルコール不使用の処方で、毎日のスキンケアに取り入れやすい点も注目されています。

ロフト コスメフェス「スクワランマスク アクアチューニング」

商品発売日：2026年3月1日ロフト販売開始日：2026年3月3日コスメフェス開催期間：2026年3月3日〜4月17日販売場所：全国のロフト（一部店舗除く）・ロフトネットストア

ハーバーは、肌に必要なものを補う「無添加主義」を軸にスキンケアを展開するブランドです。

「ロフト コスメフェスティバル」は、ロフトが毎シーズン実施するコスメの人気企画です。

今回の新商品は、季節の乾燥やゆらぎが気になる時期に向けた保湿重視のシートマスクです。

ロフト先行販売の実施内容

内容量：7枚入り（美容液130mL）価格：880円（税込）

1袋でデイリーケアにも使いやすい枚数と美容液量を確保しながら、手に取りやすい価格帯にまとめられています。

販売チャネルはロフト企画に合わせた展開で、通信販売やショップハーバーでの取り扱いはありません。

スクワランとセラミドの保湿設計

保湿成分：スクワラン保湿成分：セラミドNP・セラミドNG・セラミドAP

皮脂膜を支えるスクワランと角質層のうるおい保持に関わるセラミドを重ねることで、乾燥ダメージを受けやすい肌をケアしやすい設計です。

空気の乾燥や紫外線による水分不足が気になる季節に、うるおいを逃しにくい肌状態へ整えます。

毎日使いしやすい低刺激処方

処方：無香料処方：無着色処方：アルコール不使用

敏感肌でも続けやすい使い心地を目指し、刺激要因になりやすい要素を抑えた処方が採用されています。

肌コンディションがゆらぎやすい時期でも、ケアのリズムを崩しにくい点がこの商品の強みです。

厚手3層シートと使用ステップ

使用時間目安：5分乾燥時の使用時間目安：10分

厚手の3層構造シートが美容液を抱え込み、顔全体へムラなく密着しやすい仕様になっています。

洗顔後に密着させて一定時間置き、最後に手のひらでなじませるだけで保湿ケアを完結しやすい運用です☆

季節の変わり目は、肌あれ対策と保湿の両立が必要になりやすく、シートマスクの処方差が実感につながりやすいタイミングです。

無添加発想の保湿成分を毎日の手順に組み込みたい人にとって、今回のロフト先行アイテムはチェックしておきたい一枚です。

春のゆらぎ肌をやさしく整える高保湿新習慣！

ロフトコスメフェス「スクワランマスク アクアチューニング」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スクワランマスク アクアチューニング」の販売開始日はいつですか？

ロフトでの販売開始日は2026年3月3日です。

Q. 内容量と価格を教えてください。

7枚入り（美容液130mL）で、価格は880円（税込）です。

Q. ロフト コスメフェスティバル 2026SSの開催期間はいつですか？

2026年3月3日から4月17日までです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春のゆらぎ肌をやさしく整える高保湿新習慣！ロフトコスメフェス「スクワランマスク アクアチューニング」 appeared first on Dtimes.