２５日の東京株式市場は終始リスク選好の地合いで、後場に入ると上げ足を加速。終値で初めて５万８０００円台に乗せ史上最高値を大幅更新した。



大引けの日経平均株価は前営業日比１２６２円０３銭高の５万８５８３円１２銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２７億７０７４万株、売買代金概算は８兆８８７３億円。値上がり銘柄数は８７６、対して値下がり銘柄数は６６０、変わらずは６１銘柄だった。



きょうの東京市場は主力株を中心に高水準の買いが流入した。前日の米国株市場ではハイテク株を中心に買われＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに反発。米エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を控え、この結果を見極めたいという思惑はあるものの、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が史上最高値に買われており、これが東京市場でも好感された。また、足もと外国為替市場でドル高・円安水準で推移していることも輸出セクターを中心に追い風となった形だ。日経平均は一時１５００円を超える上昇で５万８０００円台後半まで上値を伸ばす場面があった。売買代金は８兆８０００億円台まで膨らみ、前日の水準を上回る活況商いだった。ただ、個別では値上がり銘柄数がプライム市場全体の５５％にとどまるなど強弱観が対立した。



個別では、フジクラ<5803.T>が大商いで値を飛ばしたほか、古河電気工業<5801.T>も物色人気。アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>など半導体製造装置関連が買いを集め、日東紡績<3110.T>が活況高を演じた。ＪＸ金属<5016.T>が商いを伴い大きく上値を伸ばし、三井金属<5706.T>にも投資資金が流入した。キーエンス<6861.T>も上昇。第一稀元素化学工業<4082.T>はストップ高、東洋エンジニアリング<6330.T>も値幅制限上限まで買われた。旭ダイヤモンド工業<6140.T>の上げも目立つ。セイコーグループ<8050.T>も大きく水準を切り上げた。



半面、断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A.T>が軟調、三菱重工業<7011.T>、ＩＨＩ<7013.T>も下値を探る展開。イビデン<4062.T>が安く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>などメガバンクも下落。日本製鉄<5401.T>も冴えない。養命酒製造<2540.T>、太陽ホールディングス<4626.T>が急落、筑波銀行<8338.T>、レノバ<9519.T>、メック<4971.T>なども安い。



