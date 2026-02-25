コーヒー業界では世界初の水素焙煎豆が誕生するなど、近年もさまざまなトレンドが生まれている。抽出するための家電も活況で、話題の最新作やヒットモデルも続々デビュー。それらを代表する製品を紹介しよう。

人気の高機能全自動機に最新型が登場！カフェばこPROがよりPRO仕様に

シロカ

コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO

2万9700円〜3万2780円

SPEC ●サイズ：W166×H421×D273mm●質量：約4.1kg

【ヒット予測の根拠】本格ミル搭載の人気モデルが新ドリッパーでより美味に

累計出荷台数120万台を超えた全自動シリーズの上位機種「カフェばこPRO」が進化。蒸らしを最適化する新形状ドリッパーが、より雑味が少なく奥行きのある香味を実現する。

暑さが長期に続く時季も大活躍！オールシーズン型コーヒーメーカー

山善

ハイブリッドコーヒーメーカー

オープン価格（予想実勢9000円前後）

SPEC ●サイズ：W145×H315×D285mm●質量：約2.0kg

【ヒット予測の根拠】温冷両方のコーヒーを1台でしかも水出しは約2.5分で完成

ホットと水出し、各コーヒーの抽出を1台で実現。しかも水出しは業界最短の、1杯あたり約2.5分で抽出できてスピーディー。バリスタ監修により、ドリップ性能も本格派だ。

2名のトップバリスタの抽出を1台で！回転式２in1コーヒーマシン

ダイニチ

コーヒーメーカー MC-SVD40A

4万9830円

SPEC ●サイズ：W227×H425×D321mm●質量：約4.9kg

【ヒット予測の根拠】前代未聞の2名監修回転ドリップも革命的

著名な2名のバリスタによるハンドドリップをそれぞれ、ドリッパーや回転ノズルで徹底再現。フルーティーなNEW WAVEモードとコク深いCLASSICモードから好みで選べる。

【2025年ヒットコーヒー家電】

発売8か月の販売台数が前年比約2倍超え高コスパなミル付き全自動

パナソニック

コーヒーメーカー NC-A58

オープン価格（実勢1万9800円前後）

SPEC ●サイズ：W152×H349×D272mm●質量：3.2kg

【ヒットの理由】人気モデルの後継機が進化し2万円以下で登場

人気の前作から7年ぶりに刷新。デザインや設置性、新モードなど進化点は多く、豆挽きや抽出にミルの洗浄まで自動で行う優れモノ。それが2万円を切るという高コスパでヒットした。

Amazonと楽天で長期間カテゴリー1位を維持！コンパクトなプロ並み簡単焙煎機

ダイニチ

コーヒー豆焙煎機 MR-SVF60B

3万9820円

SPEC ●サイズ：W241×H280×D186mm●質量：約2.3kg

【ヒットの理由】人気を博した本格焙煎機が一流焙煎士監修により進化

すでに高機能だった前作が進化し、焙煎レベルが5から7段階に増加するとともにエスプレッソモードが追加。一流焙煎士兼バリスタの監修も加わり、より芳しい焙煎が可能に。

クラファンの支援が121％で総額1.7億円超え！豆のスイッチシステム搭載機

デロンギ

リヴェリア 全自動コーヒーマシン

18万8000円〜24万8000円

SPEC ●サイズ：W250×H380×D435mm●質量：10kg

【ヒットの理由】16種類の豊富なメニューと豆をスイッチできる革新性

デロンギで初めて、取り換え式の2つの豆ホッパーを採用。最大16種のメニュー（※）と、好みのコーヒー豆を自由に組み合わせられる革新性が、エスプレッソ好きの心をつかんだ。

※：EXAM44035Bはコーヒーメニュー8種類

