今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された黒猫の子猫の様子。保護されたばかりで、警戒が強いと思われた子猫ちゃん。懐くのには時間がかかるかもしれない…そう診断されていましたが…。投稿はXにて、48.1万回以上表示。2.7万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：獣医さんに『懐くのに時間がかかるかも』と言われた元野良猫…翌日の『まさかの光景』】

この子は懐くのに時間がかかるかも...

今回、Xに投稿したのは「Li 2匹の保護猫と日常」さん。

投稿主さんは、とある双子の野良猫の子猫ちゃんを保護した模様。早速、動物病院に連れて行って検査したそうです。

その際、獣医師さんから片割れの猫ちゃんについて言われたのが「この子は懐くのに時間がかかるかも...」という診断。たしかに子猫ながら厳しい野良の世界を生きてきたわけなので、警戒心も強かったはずです。

そして迎えた翌日、そこには投稿主さんの腕の中で大人しく抱っこされていた子猫ちゃんの姿が。どうやら、一日で野良をやめて心を開いたようです。黒猫は甘えん坊だとはよく聞きますが、ここまで甘々になるとは…。これからの生活が楽しみですね。

すぐに野良をやめた子猫の可愛さに猫好きたちも釘付け

保護されてすぐに甘々モードに突入した子猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「優しい人に保護してもらえてよかった」「獣医さんに言ったらどんな顔するか楽しみｗ」「慣れてくれると良いですね」「これから思い出をたくさん作ってくれますよ」「黒のモフモフ可愛すぎます」などの声が多く寄せられていました。

今回の子猫ちゃん、きっとこれからも甘えん坊のまま、すくすくと成長してくれることでしょう。

Xアカウント「Li 2匹の保護猫と日常」では、保護された黒猫の双子ちょこちゃんとちゃこちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い日常は見ていて頬が緩みます。

写真・動画提供：Xアカウント「Li 2匹の保護猫と日常」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。