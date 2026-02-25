この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゲーム情報チャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「【すごい】アークナイツ新作のPC版が爆売れしたので、その理由を解説します【アークナイツ：エンドフィールド】」と題した動画を公開した。動画では、人気タイトルの続編として発売された本作が、従来のモバイルゲームの常識を覆す売り上げ傾向を見せていることについて詳細に解説している。



ナカイド氏はまず、本作が「リリース2週間で売上高約270億円を突破した」という中国メディアの報道を紹介。その上で、最も注目すべき点はその内訳にあると指摘する。中国市場ではPC版が売り上げの約60％、グローバル市場ではPCとPS5を合わせて約70％を占めているというのだ。従来のモバイルゲーム市場では考えられないこの比率について、ナカイド氏は「スマホじゃなくてPCで売れている」と強調し、モバイル版のシェアが3〜4割にとどまる現状を「今までの常識とは変わってくる」と分析した。



動画では、この要因としてゲームシステムの特徴が挙げられている。本作はオープンワールドのアクションRPGに加え、「集成工業システム」と呼ばれる工場建設・自動化要素が組み込まれている。ナカイド氏はこれを「『Factorio』のような工場自動化要素が乗っかっている」と表現し、資源の採掘から加工、物流ラインの構築までを行う本格的なシミュレーション要素が、PCゲーマー層に刺さったとの見解を示した。一方で、この複雑な操作や25GBを超える大容量はスマートフォンでのプレイにはハードルが高く、「スマホオンリー、特にコントローラーがないと遊びにくい」と、モバイル版の評価が伸び悩む要因についても言及している。



ナカイド氏は、レッドオーシャン化したモバイル市場において、あえてPCやコンソール向けの高品質な体験を提供することで成功した本作を「いろんなゲームの良いところをてんこ盛りにしてパッケージングしたリッチゲー」と定義した。最後に、「1つ間違えたら中途半端なクソゲーになるところだった」とそのバランスの危うさに触れつつも、結果として新たな市場を開拓した本作の功績を高く評価し、解説を締めくくった。