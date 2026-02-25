¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢»³²¼ÃÒµ×¤¬²×Î©¤Á¤ò¸«¤»¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÅÁÀâÅª¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¡Êºî¡¦°¡¼ùÄ¾¡¢²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÂè5ÏÃ¤è¤ê¡¢»³²¼ÃÒµ×±é¤¸¤ë±óÊö°ìÀÄ¤¬²×Î©¤Á¤ò¸«¤»¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìø¾Â½ß»Ò¡õÉ¦ÃË¼ß¤Ò¤°¤Á·¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï ¡Ä
Âè5ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø
Hulu¤Ë¤Æ1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê±óÊö°ì⻘Ìò¡Ë¤È¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¥¨¡Ê¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥ì¥¸¥§Ìò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¡£ÅÁÀâ¤Î¸¢°Ò¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¤¬À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¤âÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ï¥¤¥ó¡É¤Îµ¯¸»¤òµá¤á¡¢°ì⻘¤È¥«¥ß¡¼¥æ¤¬¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦²á¹ó¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£°ì⻘¤ÎÊìÌò¡¦ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¤ÎÂ³Åê¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÃÀ¥Î¼¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤â·èÄê¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¿¥Þ¥ë¤¬Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢¥À¥Ó¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»î°û¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂ«¤Î´Ö¤ÎÏÂ²ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£⻑Ç¯Éõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿´¤Î½ý¤¬ºÆ¤Ó³«¤¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¥«¥ß¡¼¥æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯ÍÍ¤ò¤Ê¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè5ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø¡ª¡¡°ì⻘¤¬¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¤Õ¤È°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ÆÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥«¥ß¡¼¥æ¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¶õ¤È¢¤Î¤ß¡£¡Ö¤¢¤Î½÷¡Ä¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë±ü¿¼¤¤¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö»Ä¤ê3ÏÃ?!¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤âÂ³¡¹¤È¾å¤¬¤ëÃæ¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤È²áµî¤Î°ø±ï¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥·¡¼¥º¥ó2ËÜÊÔ±ÇÁü¡ÊÂè5ÏÃ¡Ë
https://youtu.be/fEtM3o35Igs
¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ËÜºî¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌø¾Â½ß»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í É¦ÃË¼ß¤Ò¤°¤Á·¯¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¥·¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ Ìø¾Â½ß»Ò
¥ï¥¤¥ó¤Ë¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥¤¥±¥à¡½¡½¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë´¶À¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£·»¤ÈËå¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Îµö¤·¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ËÉº¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ä¼«¿È¤Î¾ðÇ®¤È¹¥´ñ¿´¤â¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¦¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ç´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í É¦ÃË¼ß¤Ò¤°¤Á·¯
¤¿¤Ã¤¿1ËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆ¤ÓËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥«¥ß¡¼¥æ¤È°ì⻘¤ÎÊª¸ì¤Ë¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¤Î»ºÃÏ¤òÃµ¤¹¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥ª¥ì¥ó¥¸¥ï¥¤¥ó¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢Hulu¤Ë¤Æ¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ÊËè½µ¶âÍË¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡¿Á´8ÏÃ¡Ë
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2026 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.